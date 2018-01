Es war ein tumultöses Wochenende beim EHC Olten. Am Freitagabend der desaströse Auftritt bei der 2:6-Niederlage in Visp. Dann die «Chropfleerete» in der Kabine unmittelbar nach dem Spiel im Wallis, welche gefolgt wurde von einer Überraschung der ganz negativen Sorte: Ein paar Individuen, die man an dieser Stelle leider nicht so bezeichnen kann, wie sie es verdient hätten, empfingen die Spieler nach ihrer Rückkehr aus Visp beim Kleinholz-Stadion, bedrohten und bespuckten sie.

Selbst wenn die Leistungen der Mannschaft auf dem Eis zuletzt fast alle Wünsche offenliessen: Diese Art der «Kommunikation» ist hochgradig verwerflich. Hoffentlich kommen die Übeltäter nicht ungeschoren davon.

Positive Energie vom Publikum

Die Klubleitung um VR-Präsident Marc Thommen verurteilte das Vorgehen dieser «Möchtegern-Fans» in einem Communiqué aufs Schärfste und rief ganz allgemein in dieser schwierigen Situation zu Ruhe und Besonnenheit auf. Thommens Aufruf stiess auf offene Ohren: Am Sonntag im Derby gegen Langenthal war die Stimmung in der mit knapp 5000 Zuschauern einmal mehr hervorragend besetzten Halle so gut wie schon lange nicht mehr – sportliche Krise hin oder her.

Und die positive Energie übertrug sich auch auf die Oltner Spieler, welche gegen den Rivalen aus dem Oberaargau mit viel Herz zu Werke gingen. Damit erfüllten sie auch die Forderung der Anhänger, welche vor dem Spiel mittels Spruchband kundtaten: «Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.»