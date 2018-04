Niedergeschlagen erscheint Martin Ulmer nach der 0:3-Niederlage zum Interview. Er weiss selber bestens: Dieses Spiel hätte der EHC Olten gegen das schwächste Rapperswil-Jona Lakers dieser Finalserie, das defensiv äusserst fehleranfällig war und viel Raum preisgab, schlagen müssen.

Ulmer nervt insbesondere auch, dass er quasi am Ursprung der Niederlage beteiligt war: Nach einem Rencontre an der Bande will er noch einmal einen Check fertigmachen.

Das gelingt ihm auch, aber sein Stock erwischt den Gegenspieler im Gesicht. Zwei Minuten wegen übertriebener Härte sprechen die Schiedsrichter zurecht aus.

Rapperswil-Jona zeigt sich in Überzahl kaltblütig und geht durch Martin Ness’ Abstauber entgegen des Spielverlaufs in Führung.

Die Niederlage nimmt ihren Lauf. «Es ist bitter. Wir waren das eindeutig bessere Team. Aber wer die Tore nicht schiesst, bekommt sie – eine alte Weisheit», sagt Ulmer nach dem Spiel enttäuscht und verwirft die Arme.