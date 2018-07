Der 4. August wird in Olten ein Freudentag sein: Dann findet zu Ehren des vor zehn Jahren verstorbenen Hockeyspielers Jim Koleff im Kleinholz-Stadion das «Jim-Koleff-Charity-Memorial-Game» (Spielbeginn: 18.30 Uhr) statt. In den beiden Teams treten lauter bekannte – ehemalige und aktive – Eishockeyspieler an (siehe Teamaufgebote ganz unten). Und sie spielen für einen guten Zweck: Der Erlös aus dem Event kommt vollumfänglich der Greenhope Foundation sowie dem Oltner Nachwuchs «EHCO 2000» zugute.

Die vergangenen EHCO-Zeiten mit Jim Koleff – sie bleiben im Kleinholz unvergessen: Zwischen 1980 und 1983 begeisterte der Kanadier die EHCO-Zuschauer über drei Saisons von Spiel zu Spiel, nachdem er zuvor bereits zwei NLB-Spielzeiten beim HC Lugano absolvierte.

Wo auch immer Jim Koleff als Spieler oder Trainer in der Schweiz Halt gemacht hatte, hinterliess der beliebte und erfolgreiche Kanadier Freunde. Noch heute ist sein Name im Schweizer Eishockey nicht in Vergessenheit geraten.

Diese Tatsache veranlasste Koleffs Tochter Sandy Grieder-Koleff schliesslich dazu, ein Benefizspiel zu organisieren. Die Idee entstand im vergangenen November rund um den neunten Todestag Jim Koleffs: «Ich fragte zuerst Tom Hedican an, der ein guter Freund meines Vaters war, ob er dabei wäre. Er war sofort begeistert und sicherte seine Unterstützung zu. Er reist extra für dieses Spiel aus Kanada in die Schweiz», erzählt Eventorganisatorin Sandy Grieder-Koleff und ergänzt: «Das war der Startschuss und eine grosse Motivation, etwas auf die Beine zu stellen.»