Es sind zwei wichtige Punkte, die der TVS sich am vergangenen Wochenende sichern konnte. Einerseits konnten die Aarestädter in der Tabelle nun bis auf einen Punkt zu den Schaffhausern aufschliessen und liegt wieder in Schlagdistanz zu den Plätzen vier bis sechs.

Andererseits distanziert der TV Solothurn seine ärgsten Verfolger, festigt den 7. Rang und hat den Ligaerhalt nun auch rechnerisch auf sicher. Basis für den Erfolg gegen die Jungkadetten war eine starke zweite Halbzeit, nachdem das Heimteam zur Halbzeit noch vier Tore im Hintertreffen lag.

Rückstand zur Pause

Schon der Start in die Partie verlief für die Truppe von Trainer Marco Kurth recht harzig. Aus den ersten drei Angriffen resultierte nur gerade ein Treffer und die Gäste aus Schaffhausen übernahmen die Führung. Nur langsam fanden die Gastgeber ins Spiel und konnten mit Mühe den Anschluss halten.

Dennoch offenbarten die Solothurner vor allem im Angriff wiederum altbekannte Schwächen. Es fehlte der konsequente Zug zum gegnerischen Tor und oft musste der TVS aus nicht optimalen Positionen abschliessen. So war es in der Startviertelstunde der Torhüter der Kadetten, der sich vermehrt auszeichnen und die Hälfte der Solothurner Versuche zunichte machen konnte.

Doch auch die Schaffhauser bekundeten gegen die aggressive Solothurner Deckung Mühe. Die wendigen Gäste versuchten mit schnellem Kombinationsspiel und vielen Positionswechseln Lücken in die Abwehr des TVS zu schlagen. Trainer Marco Kurth hatte seine Equipe vor dem Spiel genau davor gewarnt und so liessen sich die Gastgeber nicht aus ihrer Position ziehen, sondern warteten geduldig auf den Abschlussversuch.

Dank dieser Disziplin des Verteidigungsriegels konnten sich die Kadetten Espoirs nie entscheidend absetzen. Erst als sich kurz vor der Halbzeit die technischen Fehler auf Seiten der Solothurner mehrten, zogen die konstanten Schaffhauser bis zur Pause mit vier Toren davon (12:16).

Dank Ligaerhalt nun Fokus gegen vorne richten

In früheren Spielen hatte der TV Solothurn des Öfteren das Problem, nach der Halbzeit nicht bereit zu sein und gleich mehrere Treffer zu kassieren. Nicht so im Spiel gegen die Kadetten Espoirs. In diesem folgte nämlich die stärkste Phase der Ambassadoren. In nur acht Minuten drehten die Einheimischen die Partie und gingen dank einem Treffer von Regisseur Sven Schafroth mit 19:18 in Führung.