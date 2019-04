Am letzten Wochenende startete die neue Baseballsaison. Auch Truck Star Dulliken konnte bereits in das Geschehen eingreifen. Nach dem letztjährigen 1. Liga-Titelgewinn und Aufstieg in die Nationalliga B, fand erstmals seit 1999 wieder ein NLB-Spiel in der Unteren Ey statt.