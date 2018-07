Der Berner Tim Grossniklaus stösst zum Team von Headcoach Chris Bartolone. Der 184 cm grosse und 93 kg schwere Defensiv-Verteidiger stammt aus dem SCB-Nachwuchs und spielte letzte Saison, nach zwei ersten Profi-Jahren bei den Lakers aus Rapperswil, in der NLA für Davos und Genf-Servette. In der Saison 14/15 absolvierte er bereits 18 Spiele mittels B-Lizenz für den EHCO. Nun hat er in Olten für ein Jahr unterschrieben. Sportchef Marc Grieder: „Mit seiner physischen Spielweise ist Tim die gewünschte Verstärkung für unsere Verteidigung. Er bringt aber nicht nur Masse, sondern auch Talent mit. Und er ist einer, der unbedingt vorwärtskommen will.“ Grossniklaus steht ab sofort unter Vertrag und hat sich dem Sommertraining der 1. Mannschaft bereits angeschlossen.