Gegen das Mutterland des Unihockeys konnte Matthias Hofbauer bis vor knapp zwei Wochen noch nie gewinnen. «Ich wurde schon weit über 100 Mal gefragt, wann wir denn mal die Schweden endlich besiegen», sagt Hofbauer.

Zum Abschluss des Heimturniers in Kirchberg anfangs November war es dann soweit. Nach zuvor 65 erfolglosen Anläufen konnte die Schweiz die Schweden mit 7:5 bezwingen. «Dass sich dies erledigt hat, ist eine grosse Genugtuung», so Hofbauer.

Das Abenteuer Svenska Superliga

Die eindrücklichen Statistiken von Hofbauer blieben auch in der Unihockey-Hochburg Schweden nicht unbemerkt. Als einer von wenigen Schweizer Unihockeyanern nahm Hofbauer ein schwedisches Auslandsabenteuer in Angriff.

So wechselte er im Alter von 21 Jahren nach Schweden zu Jönköpings IK, wo er ein Jahr als Vollprofi tätig war. Nach einem Jahr kehrte er aber bereits wieder in die Schweiz zurück. Im Jahr 2007 suchte er nochmals eine neue Herausforderung und verabschiedete sich erneut für zwei Jahre nach Schweden und lief dort für IBK Dalen auf.

Seither spielt Hofbauer erfolgreich in der Schweizer Liga beim SV Wiler-Ersigen. Cupsieger, Schweizer Meister und erfolgreicher Nationalspieler. Welche Ziele hat man da überhaupt noch? «Ich habe keine Liste, was ich erreicht habe und was ich noch erreichen will, das war nie mein Ding», meint Hofbauer dazu. «Erfolge mit der Mannschaft sind aber immer sehr schön und am Ende der Saison zuoberst zu stehen, verleidet einem nie.»

Nicht zu weit nach vorne schauen

Neben dem Leistungssport hat Matthias Hofbauer gemeinsam mit seinem Bruder Christian, der ebenfalls auf eine lange Karriere als Spieler beim SV Wiler-Ersigen zurückblicken kann, die Firma «Hofbauers» gegründet.