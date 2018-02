Das grosse EHCO-Quiz zum Playoff-Start - wie gut kennen sie den EHC Olten und den Playoff-Gegner HC Thurgau? Starten wir mit ein wenig Geschichte: Wann spielte der EHC Olten zuletzt in der NLA? Seit wann ist die „Powermouse“ das Maskottchen des EHC Olten? In der Saison 2004/2005 rettete sich der EHC Olten erst im NLB-Playout-Final vor dem Abstieg in die 1. Liga. Wie hiess der Gegner damals? Es ist der ewige Stachel im Fleisch des EHCO: Das überragende Ausländer-Duo des SC Langenthal, Brent Kelly/Jeff Campbell, begann seine Karriere in der Schweiz in Olten. In welcher Saison? In der Saison 2012/13 hatte Stürmer Marco Truttmann punkto Skorerpunkte seine bisher beste Saison im Dress des EHC Olten. Wie viele Skorerpunkte sammelte er in 50 Spielen? Der EHC Olten stand 2013 und 2015 im NLB-Playoff-Final und unterlag jeweils gegen den späteren Aufsteiger in die NLA. Welche Teams waren das? Nun zum aktuellen Geschehen: Der EHCO startete mit vielen neuen Gesichtern in die Saison 17/18. Wie viele Neuverpflichtungen gab es? Auch der Verwaltungsrat bekam vor dem Saisonstart ein Facelifting und wurde auf zehn Personen aufgestockt – mit Marc Thommen an der Spitze. Welche drei Hauptzielvorgaben hatte der neue Verwaltungsrat nebst dem sportlichen Erfolg verfasst? Der EHCO reihte im Herbst Sieg an Sieg. Über wie viele Spiele blieb der EHCO ungeschlagen? Doch dann nahm die Baisse seinen Lauf. Wie viele Niederlagen musste der EHCO im Jahr 2018 aus den 17 Spielen hinnehmen? Der EHCO beendete die Qualifikation mit einem Knorzsieg gegen die Ticino Rockets. Doch wie lautete das erste Resultat im allerersten Saisonspiel gegen Langenthal? Es waren die zwei Niederlagen zu viel: Bengt-Ake Gustafsson wurde nach den zwei 0:2-Niederlagen gegen Ajoie und GCK Lions entlassen. Doch wo erfuhr er von seiner Freistellung? Assistenztrainer Chris Bartolone übernahm den Chefposten. Wer nahm seinen bisherigen Job ein und wurde zum Assistenztrainer befördert? Mit wie vielen Punkten schloss der EHCO die Qualifikation ab? Der EHCO schoss in der abgeschlossenen Qualifikation 132 Tore. Welchen Platz nimmt der EHCO bei dieser Statistik ligaweit ein? Wir wissen: Martin Ulmer schloss die Qualifikation als Topskorer des EHCO ab. Doch wer befindet sich auf Platz 2 in der internen Skorerliste? Zum Schluss noch einige Fragen zum Playoff-Gegner des EHC Olten: Der EHCO spielt in den Playoffs gegen Thurgau – Dort hat das Ausländer-Duo Descheneau/Braes eingeschlagen. Doch wer folgt hinter den beiden Skorern bei den Thurgauern? Sowohl Thurgau wie auch Olten haben zwei Direktduelle gewinnen können. Doch wie viele Tore hat jeweils jedes Team insgesamt geschossen in diesen vier Spielen? Out im Viertelfinal und zwar ohne Sieg! Gratulation! Dein Wissen reicht hauchdünn für den Halbfinal. Sehr gut! Du hast den Playoff-Final erreicht. Gratuliere: Wer soviel weiss, gehört definitiv in die National League!