«Wenn es mal hart wird, kann man auf die Erfahrung zurückgreifen und kennt womöglich den richtigen Weg, damit man nicht einbricht. Aber es ist schwierig, diese Erfahrungen an jemanden weiterzugeben, weil jeder selber diesen Prozess erleben muss», so Bartolone, der selber als Aktivspieler drei Mal Meister wurde – in Österreich, Dänemark und in der Central Hockey League in den USA («Das hat mich stärker gemacht»).

Anthony Rouiller bestärkt: «Ich glaube, dass irgendwann der Moment kommt, in welchem man von dem Meistertitel profitieren kann. Vielleicht erinnert man sich an gewisse Details, die man dann automatisch wieder richtig macht», so Oltens Verteidigungs-Dirigent, der einer von derzeit vier EHCO-Spielern ist, die 2016 mit Ajoie NLB-Meister wurden.

Alle sprechen von Rapperswil

Doch nur mit einem Rucksack voller Meister-Erfahrungen lässt sich im Final gegen die Rapperswil-Jona Lakers nicht bestehen – Leidenschaft, Kampf und unbändiger Wille sind gefragt. Daran soll es gewiss nicht scheitern, weiss Rouiller: «Wir stehen im Final und haben damit bewiesen, dass wir schon vieles richtig gemacht haben. Aber wir wollen noch mehr, sind hungrig und freuen uns auf den Final.»

Aus seinen Aussagen ist auch eine gewisse «Jetzt-erst-recht»-Mentalität herauszulesen. Nicht nur, weil man nach vielen Höhen und Tiefen endlich die Qualitäten aufs Eis bringt.

Vielmehr dürfte auch den EHCO-Spielern nicht entgangen sein, dass in der Eishockey-Schweiz vor diesem Final dem EHC Olten gemeinhin nicht viel Kredit gegeben wird. Vielmehr sprechen alle von der Gefahr der Rapperswil-Jona Lakers. Jene Mannschaft, die als überzeugender Qualifikationssieger zum dritten Mal in Serie im Final steht.

«Betrachtet man die Statistiken, spricht vieles für die Lakers. Und sie haben im Schweizer Cup gezeigt, dass sie hochklassige NLA-Teams schlagen können», zollt Bartolone Respekt. Doch das könne auch ein Vorteil sein, weil es «auf eine gewisse Weise ein bisschen Druck» wegnehme.

Zu verstecken braucht sich die Powermaus nicht – ganz im Gegenteil: «Wir haben nicht nur erfahrene und erfolgreiche NLB-Spieler, sondern auch solche, die sich in der NLA etablieren konnten. Zudem haben wir zwei Torhüter, die nicht nur ihren Job beherrschen, sondern auch eine gewichtige Stimme in der Kabine sind. Das macht diese Mannschaft komplett», sagt Bartolone und ergänzt: «Ich rechne mit einer sehr, sehr engen Serie.»

Dank der grossen Erfahrung vieler Meisterspieler mit einem besseren Ende für den EHC Olten?