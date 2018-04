46 Minuten und 50 Sekunden waren gespielt, als der Bann doch gebrochen wurde: Verteidiger Fabian Maier erlöste die Rapperswiler Torflaute von nicht weniger als 107 Spielminuten und glich mit seinem Weitschuss von der blauen Linie das Spiel aus. Für einen kurzen Moment stimmte im Oltner Defensivspiel die Zuordnung nicht, waren die Flügelstürmer doch einen Schritt zu weit weg von den Lakers-Verteidigern gestanden.

Olten liess sich zunächst von dem 1:1-Gegentreffer nicht aus der Bahn werfen, verzeichnete weiterhin viele Offensivaktionen und liess die Scheibe gut laufen.

Just in einer Phase, in welcher der EHCO an einem weiteren Treffer zu schnuppern schien, entwischte Rapperswils Torgarant Michael Hügli und verwertete eiskalt (54.).

Es war ein Tor, das aufgrund einer Abfolge von einigen Fehlern fiel: Erst verlor Stürmer Stefan Mäder in der Offensive die Kontrolle über die Scheibe, danach rutschte Verteidiger Simon Barbero aus, worauf Torschütze Hügli den sonst wiederum überragenden EHCO-Torhüter Matthias Mischler keine Chance liess.