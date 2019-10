Mit den Innerschweizern war am vergangenen Wochenende die stärkste Offensive der NLB zu Gast beim TV Solothurn. Und dieser fand vor allem gegen den rechten Rückraum Pascal Achermann (8 Tore) kein Mittel. Auch der linke Flügel der Stanser, Christian Imfeld, war dank fünf verwerteter Penaltys insgesamt achtmal erfolgreich. Am Ende waren es Nuancen, die den Unterschied zu Ungunsten der Solothurner ausmachten, aber so brutal ist Sport eben manchmal.

Eigentlich hatte das Unheil für den TVS gleich nach dem Anpfiff begonnen. Denn bereits ab Anpfiff musste Solothurn jeweils einem Rückstand hinterherlaufen. Als dieser in der 9. Minute mit dem 2:6 aus dem Ruder zu laufen drohte, sah sich TVS-Trainer Jürg Lüthi bereits früh genötigt, eine Auszeit zu nehmen. Wie so oft zeigte das Timeout danach auch Wirkung und die Gastgeber glichen zum 7:7 aus (17. Minute).

TVS kann Leistung nicht durchziehen

Die Einheimischen konnten ihren Lauf jedoch nicht länger halten und so entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Dabei machte der Gast aus Stans jeweils leicht den abgeklärteren Eindruck und sicherte sich mit fortlaufender Spieldauer einen immer grösseren Vorsprung (38. Minute/17:21). Dank eines erneuten Kraftakts vermochten die Solothurner, auch dieses Defizit innert acht Minuten wett zu machen.