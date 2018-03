In den Playoffs, so besagt es eine der unzähligen Phrasen, die man immer wieder zu hören bekommt, braucht man ein kurzes Gedächtnis. Sprich: Alles, was war, zählt nicht mehr. Vor allem negative Erlebnisse sollte man in dieser entscheidenden Meisterschaftsphase so schnell wie möglich vergessen.

Den Spielern des EHC Olten hat diese Denkweise bei ihrem unwahrscheinlichen Steigerungslauf bis in die Finalserie mit Sicherheit geholfen. Sie schafften es, die weniger erfreulichen Erinnerungen an die Qualifikation von der Festplatte zu löschen.

Jetzt steht man in der Endspielserie gegen die Rapperswil-Jona Lakers und greift sogar nach dem Titelgewinn. Noch vor etwas mehr als einem Monat wäre das ein ziemlich abwegiger Gedanke gewesen. Aber jetzt, wenn man auf die letzten Wochen und den bisherigen Verlauf der Playoffs zurückblickt, macht das alles plötzlich natürlich irgendwie Sinn.

Die Oltner haben sich im richtigen Moment gesteigert, haben sich als Mannschaft gefunden. Sie legten auf dem Weg in dieses finale Duell gegen die Lakers jene Qualitäten an den Tag, die es braucht, um in den Playoffs erfolgreich zu sein: Leidenschaft, Aufopferung, bedingungsloser Einsatz und eine unglaubliche, mentale Stabilität.