Er war nicht nur die Nummer eins auf der Startliste, sondern am Ende auch zuoberst auf der Rangliste des 45. GP Olten. Als Leader des Jahresklassements von Swiss Cycling zählte Mauro Schmid in Olten zu den grossen Favoriten. Der 20-jährige Zürcher vom Team «Swiss Racing Academy» setzte sich am Ende in einem packenden Duell gegen Fabian Lienhard durch, der an der diesjährigen Tour de Suisse in mehreren Etappen in die Top Ten gefahren war.

Bereits auf den ersten von insgesamt einhundert Runden legten die Fahrer im Bifangquartier ein hohes Tempo hin. Sie benötigten für die 85 Kilometer rund eine Stunde und 45 Minuten, die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug mehr als 48 Stundenkilometer. Nach der ersten von zehn Sprintwertungen setzten sich die beiden Hauptdarsteller Mauro Schmid und Fabian Lienhard vom Feld ab. Sie teilten sich die Punkte bei den Sprints nach zwanzig und dreissig Runden. In der 35. Runde schloss das Duo wieder zum Feld auf und machte den Rundengewinn perfekt.

Entscheidung in der 90. Runde

In der Folge setzte sich ein Quartett bestehend aus Fahrern des «Swiss Racing Academy»-Teams an die Spitze. Darunter der 20-jährige Thurgauer Alex Vogel. Er war der einzige Fahrer, welcher bei allen zehn Sprints unter den vordersten Fünf war und somit immer punktete – viermal holte er sich die sechs Punkte für den ersten Platz. Da ein Rundengewinn beim GP Olten aber höher gewichtet wird, lagen bei der 70. Zieldurchfahrt noch immer Schmid und Lienhard vorne. Lienhard vom Team «IAM Excelsior» hatte die Nase zu diesem Zeitpunkt mit 13 zu 12 Punkten vorne.