Es waren schwierige Momente in der Oltner «Schützi». Auf der Grossleinwand lief im Rahmen der Saisonabschlussparty des EHC Olten die Live-Übertragung des Ligaquali-Spiels zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und dem EHC Kloten. Die Rapperswiler, der Oltner Gegner im Swiss-League-Playoff-Final, gewannen 4:0 und sind somit nur noch zwei Siege vom Aufstieg entfernt.

Als man also die Lakers-Spieler auf der Grossleinwand jubeln sah, da kam bei so manchem EHCO-Fan, aber auch bei den anwesenden Spielern, Wehmut auf. Dieses: «Was-wäre-wenn-wir-jetzt-in-der-Situation-der-Rapperswiler-wären-Gefühl». Dort auf dem grossen Bildschirm waren Szenen zu sehen, von welchen man in Olten träumt. Und welche man unbedingt auch in näherer Zukunft erleben möchte.

Dabei sollte man sich genau den Klub, der jetzt heftig an die Tür zur National League klopft, als Vorbild nehmen: die Rapperswil-Jona Lakers. Die St. Galler haben ihre Rückkehr ins Oberhaus – so sie denn letztlich gelingt – von langer Hand geplant. Und sie mussten dabei viel Geduld beweisen. Sie scheiterten bekanntlich zweimal im Playoff-Final, ehe sie den Titel im dritten Anlauf holten und jetzt auf bestem Weg sind, den ersehnten Aufstieg zu schaffen.

Zwei Personalentscheide, die nicht frei von Risiken sind

Auch in diesem Kontext sind deshalb die personellen Entscheide, die man beim EHC Olten in der Woche nach dem letzten Saisonspiel fällte, wegweisend. Die beiden wichtigsten Personalien betrafen den Trainer und den Sportchef. Seit Samstag ist klar, wie es in dieser Beziehung weitergehen wird.

Chris Bartolone, der nach der Freistellung von Bengt-Ake Gustafsson Anfang Februar zum Headcoach befördert worden war, wird mindestens eine weitere Saison Chef hinter der Bande bleiben.

Marc Grieder, der seine Karriere als Spieler wegen einer schweren Knieverletzung sowieso beenden musste, wird den seit der Entlassung von Köbi Kölliker im Februar des vergangenen Jahres vakanten Posten des Sportchefs übernehmen. Beide Entscheide sind nicht frei von Risiken. Aber es sind letztlich die richtigen. Weil sie im Zeichen der Kontinuität und der langfristigen Planung stehen.