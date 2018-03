5 Skorerpunkte in 20 Spielen

«Es tut extrem gut. Und es war wichtig, dass ich jetzt wieder getroffen habe, weil ich endlich wieder dem Team helfen konnte», sagt der neuerliche EHCO-Doppel-Torschütze nach dem Donnerstagstraining.

Martin Ulmer hat die EHCO-Krise in diesem Jahr so gut verkörpert wie kein anderer EHCO-Spieler. Er war im Dezember/Januar – im Gleichschritt mit der Leistung des gesamten Teams – in eine Negativspirale geraten, aus der er kaum wieder fand.

Rückblick: Ulmer verlängert am Freitag, 8. Dezember 2017, seinen Vertrag um zwei weitere Jahre. Der Topskorer hat sich diesen Kontrakt gewiss verdient, doch die Vertragsverlängerung dürfte wohl zur falschen Zeit gekommen sein. Denn Ulmer wird an Toren und Assists gemessen: Am besagten Dezember-Wochenende verbuchte der 29-Jährige noch fünf Assists in zwei Spielen. Danach folgten 20 Partien, in denen er sich lediglich zwei Tore und drei Torvorlagen gutschreiben konnte – sinnbildlich für die Krise fielen die beiden Treffer letztlich unbedeutend während der 2:7-Klatsche in Küsnacht.