Spielt er? Oder spielt er nicht? Es war eine der drängendsten Fragen, welche die EHCO-Anhänger in den vergangenen Wochen beschäftigte – und in den letzten Tagen noch an Bedeutung gewann: Marco Truttmann hat bislang eine turbulente Woche erlebt.

Am Montag trug er im Mannschaftstraining das rote «Kein-Kontakt»-Dress, am Dienstag trainierte er regulär, worauf er am Mittwoch das Eistraining wiederum im roten Trikot absolvierte.