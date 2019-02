Heute gilt es für den EHC Olten ernst: In den Playoff-Viertelfinals trifft der EHCO im Kleinholz auf den EHC Visp. In der Qualifikation gingen die Oltner in dieser Affiche vier mal als Verlierer vom Eis. Wie schlägt sich der EHCO in den Playoffs? Verfolgen Sie die erste Partie hier live.