Im letzten Auswärtsspiel vor den Feiertagen trifft der EHC Olten auswärts auf den EHC Visp. In der Lonza Arena will der EHCO seinen sechsten Sieg in Folge einfahren und sich so weiterhin auf dem zweiten Tabellenrang halten. Weil beide Teams nur fünf Punkte trennen, darf mit einem spannenden Spiel gerechnet werden. Verfolgen Sie die Partie (Puckeinwurf 17:45 Uhr) hier im Liveticker.