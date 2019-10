Nach zwei Niederlagen in Serie ist eine Reaktion der Oltner gefragt, um nicht in eine Krise zu rutschen. Doch die Partie gegen den HC Thurgau wird bestimmt kein Selbstläufer. Die Ostschweizer sind hervorragend in die Saison gestartet und grüssen nach sieben Partien vom 2. Tabellenplatz. Eine heisse Angelegenheit im Kleinholz ist angerichtet, verfolgen Sie die Partie ab 19:45 in unserem Liveticker.