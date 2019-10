Auch wenn die Ambitionen nach den finanziellen Turbulenzen des Sommers etwas gedämpft wurden, so ist das doch etwas arg viel Durchschnitt, was der EHCO in den ersten zehn Meisterschaftsspielen gezeigt hat. Fest steht: Diese Mannschaft ist bisher weit unter ihren Möglichkeiten geblieben. Am Dienstagabend im Heimspiel gegen Leader Ajoie (19.45 Uhr) wäre eine gute Gelegenheit, damit zu beginnen, ein paar Baustellen zu eliminieren.

Die Special Teams

Powerplay katastrophal, Boxplay durchschnittlich

Die Zahlen sprechen für sich: Das Powerplay war bisher ein einziges Desaster: Aus 39 Versuchen schauten mickrige zwei Törchen heraus. Mit einer Erfolgsquote von 5,13 Prozent weisen die Oltner das schlechtestes Überzahlspiel der ganzen Liga auf. In diesem Punkt ist das Steigerungspotenzial enorm gross. Das Unterzahlspiel bewegt sich im Liga-Durchschnitt: Acht Gegentore in 48 Unterzahl-Situationen ergibt eine Erfolgsquote von 83 Prozent.