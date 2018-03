Und auch der mit 330 NLA-Spielen erfahrene Stürmer Lukas Haas meint: «Ich glaube, wir sollten nichts ändern und müssen weiter auf unser Spiel fokussiert sein. Vielleicht war es ja gut, diese Erfahrung gemacht zu haben. Jetzt müssen wir sie nicht ein zweites Mal machen.»

18 Skorerpunkte in 4 Spielen

Die Mannschaft scheint am Dienstagmorgen trotz diesem unerklärlichen Totaleinbruch drei Minuten vor Ende der Partie als Einheit intakt zu sein. Das dürfte nicht zuletzt auch damit zu tun haben, dass der EHC Olten in Spiel vier der Playoffserie gegen den HC Thurgau sonst über 55 Minuten eine sehr gute Leistung zeigte. Die zahlreich mitgereisten EHCO-Fans bekamen vier Sturmlinien zu sehen, die in sich funktionierten. Trainer Chris Bartolone scheint die ideale Zusammenstellung gefunden zu haben. Oltens erste Sturmlinie um Horansky, Sharp und Ulmer fällt stets mit hochklassiger, technischer Raffinesse auf.

Aber noch viel überzeugender agiert derzeit der Sturm um Wyss, Haas und Schirjajew mit überraschenden Spielzügen und purer Effizienz: Hier Silvan Wyss, der Kämpfer und Reisser. Da Lukas Haas, der sich immer besser in Form spielt und zu einem regelrechten Torgarant avanciert. Und dort Jewgeni Schirjajew, der künstlerische Techniker mit viel Spielwitz und Tempo. Sagenhafte 18 Skorerpunkte hat diese Sturmlinie in den vier bisherigen Playoffspielen gesammelt. «Ja, es läuft wirklich sehr gut. In den zwei, drei Spielen der Qualifikation hatten wir noch Mühe, uns zu finden. Doch dann ging der Knoten plötzlich auf und wir haben die Tore geschossen», sagt Wyss.

Er glaubt zu wissen, woran es liegt: «Wir konnten im zweiten Drittel des zweiten Spiels einen Schalter umkippen. Wir haben im Block, aber auch im Team, viel miteinander gesprochen und mögen endlich einander die Scheibe gönnen. Wir kämpfen als Team», so Wyss.

Eine Aussage, welcher auch Lukas Haas zustimmt: «Jeder bringt seine Impulse und Energien in die Linie und macht auch mal den dreckigen Job. Und wenn jeder für jeden geht, dann macht es auch umso mehr Spass», so Haas.