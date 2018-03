Matthias Mischler

Sein Name fällt nach jedem Spiel: Torhüter Matthias Mischler. Er geniesst das vollste Vertrauen seiner Vorderleute. Mit seinen Leistungen sorgt er in der Hockey-Schweiz für Bewunderung. Als Höhepunkt pariert er mit dem Stock mirakulös. Das Video der Monsterparade wird zum Hit. In 344 Minuten Spielzeit, mit 173 Torschüssen, von denen Mischler 162 (!) parieren konnte, sah er nur ein einziges Mal unglücklich aus: Beim ersten Gegentor im letzten Spiel in Langenthal. Und sonst: Marke Extraklasse.