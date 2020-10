Grossveranstaltungen: Der EHC Olten zwischen Erleichterung und Ungewissheit

«Bereits erteilte Bewilligungen für Grossveranstaltungen sollen vorerst weiterhin aufrechterhalten werden, sofern auch ausserhalb des Veranstaltungsortes die Besucherströme zweckmässig geregelt sind. Die Situation wird aber laufend beobachtet und ausgewertet. Neue Bewilligungen für Grossveranstaltungen sollen jedoch nur noch mit grösster Zurückhaltung erteilt werden.» Diese Verlautbarung der Solothurner Regierung, die insbesondere an der Umsetzung der Schutzmassnahmen an den Heimspielen des EHC Olten nichts auszusetzen hatte, sorgte am Mittwoch-Nachmittag für Erleichterung in der Geschäftsstelle des Eishockeyklubs. Dort, im logistischen Epizentrum des Sportunternehmens, verfolgt man derzeit jede Äusserung der politischen Taktgeber mit grosser Spannung.

Visp und Sierre zu Geisterspielen verknurrt

Zumal sich die Situation – bei aller Erleichterung über die positiven News in eigener Sache – für den EHC Olten am Mittwoch letztlich doch erheblich verkompliziert hat. Dass der Kanton Wallis gleichentags massive Einschränkungen beschloss und somit die Oltner Swiss- League-Konkurrenten EHC Visp und HC Sierre vor grosse Probleme gestellt werden, hat natürlich Auswirkungen auf die ganze Liga. Es ist kaum anzunehmen, dass die beiden Walliser Klubs ihre Meisterschaftsspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen werden. «Die EHC-Visp-Familie wird seine treuen Partner, Helfer, Abonnenten und Mitarbeiter in den kommenden Tagen, auch nach Rücksprache mit Swiss Ice Hockey, über die Konsequenzen des Staatsratsentscheids informieren», liess der Oberwalliser Traditionsklub verlauten.