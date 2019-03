Am Samstag steigt der SV Wiler-Ersigen mit dem Heimspiel gegen den UHC Uster (19.30 Sportzentrum Zuchwil) in seine bereits 22. – lies zweiundzwanzigste (!) Playoff-Saison in Folge. Eine ebenso imponierende wie unerreichte Serie. Und der Serienmeister tut dies wie in den meisten Serien zuvor, in der Favoritenrolle. Erst zweimal überhaupt ist der SVWE in all diesen Jahren im Viertelfinal gescheitert, mehr als die Hälfte dieser Playoffs hat der SVWE als Schweizer Meister beendet.