Erster Saisonsieg gegen Kloten: Olten schlägt den Leader im Kleinholz deutlich

Das Spiel

Es schien so zu laufen, wie zuletzt fast immer, wenn der EHCO gegen eines der Spitzenteams antritt. Im ersten Drittel betrieb man viel Aufwand, hatte zweimal die Möglichkeit, in Überzahl zu agieren (einmal sogar während 22 Sekunden mit zwei Mann mehr) – allein, das dringend nötige Erfolgserlebnis fehlte – trotz zahlreichen, guten Chancen. Doch im zweiten Abschnitt platzte der Knoten. Leonardo Fuhrer (22.), Garry Nunn (24.) und Jewgeni Schirjajew (27.) sorgten innerhalb von knapp sechs Minuten für eine komfortable Führung der Oltner. Nach Garry Nunns zweitem Treffer (35.) war die Partie entschieden. Daran änderte auch das erste Erfolgserlebnis der Klotener zu Beginn des letzten Drittels (42. Figren im Powerplay) nichts mehr. Trotz einer Druckphase der Gäste geriet der EHCO kaum mehr in Gefahr. Im Gegenteil: Garry Nunn krönte seine starke Leistung mit dem Hattrick-Treffer in Unterzahl.

Die Szene

Kloten-Goalie Dominic Nyffeler lässt kurz nach dem Oltner Führungstreffer einen nicht sonderlich gut platzierten Schuss von Garry Nunn passieren. Die Scheibe kullert aufreizend langsam zum 2:0 über die Linie. Klotens Trainer Per Hanberg versucht, sein Team mit einem Timeout wachzurütteln. Vergeblich. Von diesem Augenblick an läuft das Spiel endgültig zugunsten des EHCO.

Der Aufreger

Als hätte es noch eines Beweises gebraucht, dass es nicht die Saison des Diego Schwarzenbach ist, dann war es die Szene, die zum 1:0 führte. Schwarzenbach und Leonardo Fuhrer hielten fast synchron ihre Stockschaufeln in die Schusslinie von Stephane Heughebaerts Schuss. Doch wer lenkte den Puck schliesslich entscheidend ab? Der Speaker gab Schwarzenbach als Torschützen durch, die Videobilder wiesen auch eher auf den Thaler hin. Doch kurz darauf kam die offizielle Korrektur. Es war offenbar doch Fuhrer, der zuletzt am Puck war. Womit Schwarzenbach auf seinen zwei Saison-Törchen sitzen bleibt und immer noch verzweifelt dem nächsten Erfolgserlebnis hinterherhechelt.

Die drei Besten

1.) Garry Nunn: Nach einem Mini-Durchhänger gegen Langenthal und La Chaux-de-Fonds fand der Kanadier ausgerechnet gegen Leader Kloten zu seiner Treffsicherheit zurück. Seine Saisontreffer 16. 17 und 18 bedeuteten: Hattrick!

2.) Silas Matthys: Der ruhende Pol im Tor der Oltner. Zeigte im ersten Drittel ein paar wichtige Parade, als das Spiel noch auf des Messers Schneide stand. Zweiter Sieg im zweiten Einsatz nach seiner Rückkehr ins EHCO-Tor, dabei nur einen Gegentreffer zugelassen – stark!

3.) Philipp Rytz: Sein geblockter Schuss im letzten Drittel, als die Klotener kurz vor dem 5:1 in Überzahl auf den Anschlusstreffer drückten, steht exemplarisch für den aufopfernden Einsatz des Routiniers. Eine starke Vorstellung. So ist er der gewünschte Verteidigungs-Minister.