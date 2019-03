Eine weitere Topleistung gab es beim Nachwuchs. Luis Clavedetscher erkämpfte sich mit grossem Vorsprung den Sieg in der Kategorie Jugend (15/16 Jahre). Sein Nidwaldner Klubkollege Janis Amstad hatte Glück im Unglück. Er blieb nämlich in der Abkürzung stecken, verlor viel Zeit und musste sich wieder zurückkämpfen. Im Ziel reichte es dann doch noch für das Podest.

Die Belgier haben einen guten Formstand

Damit konnten die Herren ihre doch enttäuschenden Ergebnisse aus dem Sprint wieder gutmachen. Die Junioren-Nationaltrainerin und Leiterin des Kanu-Leistungszentrum Solothurn, Kristin Amstutz, gab aber Entwarnung. Die eher mässigen Sprintresultate haben gemäss Amstutz zwei Gründe.

Das Schweizer Team ist immer noch in der Vorbereitungsperiode und da die wichtigen Wettkämpfe erst Mitte Mai beginnen, wird das Sprinttraining mit Intervallformen erst in den nächsten Wochen intensiviert. Zudem hatten die Belgier in der letzten Woche bereits sehr früh in der Saison ihre Meisterschaften und sind daher im Moment in einem sehr guten Formstand.

Als Beispiel fügte sie den Überflieger vom Sprint, den Belgier Richard Maxime, an. Gestern fuhr er die Konkurrenz im Sprintrennen in Grund und Boden und siegte mit einem Riesenvorsprung, heute wurde er nur gerade Neunter und von Nico Meier klar geschlagen.