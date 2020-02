prev next

Dem EHC Olten misslingt der Start in die Playoff-Serie gegen Langenthal und verliert in der Overtime mit 4:5. Nach einem schwachen mittleren Drittel mit drei Gegentreffern können sich die Powermäuse gerade noch in die Verlängerung retten, kassieren dort jedoch nach 70 Sekunden das entscheidende Gegentor.