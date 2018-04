Kaum ist die Saison vorbei, gibt es beim EHC Olten erste Neuigkeiten in Sachen Kader für die kommende Saison 2018/19: Der Vize-Meister der Swiss League gab am Mittwochnachmittag die Verpflichtung von Cason Hohmann bekannt.

Der 25-jährige Stürmer wechselt vom slowakischen Topteam HC Banska Bystrice ins Kleinholz. Der US-Amerikaner hat in Olten einen Einjahresvertrag mit Option auf eine zweite Saison unterschrieben.

Rechter Flügel, der auch als Center eingesetzt werden kann

Hohmann ist derzeit mit seinem aktuellen Klub im Playoff-Final der höchsten slowakischen Liga engagiert. Der HC Banska Bystrice ist drauf und dran seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen – unter anderem auch dank Hohmann, der zu den besten Skorern der Liga gehört.

Während der Olympiapause hatte der rechte Flügel, der auch als Center eingesetzt werden kann, mit dem Team Slowakei am All Star Cup 2018 in Bratislava gespielt. Dort wurde er zum MVP des 3-vs-3-Turniers gewählt.

Bevor Hohmann sein Engagement in der Slowakei im vergangenen Sommer antrat, spielte er bei verschiedenen Teams in der East Coast Hockey League. Zuvor war er in der NCAA für die Boston University aufgelaufen.