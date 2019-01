Hoher Besuch fand sich im Kleinholz ein. Nicht nur eine 43-köpfige Delegation aus China versammelte sich auf der Sitzplatztribüne. Sogar der chinesische Botschafter in der Schweiz höchstpersönlich wurde Zeuge des zweithöchsten Siegs des EHC Olten in der laufenden Qualifikation.

Die asiatischen Nachwuchscracks, die seit November für insgesamt sechs Monate in einem Trainingslager in Magglingen weilen und in Zuchwil trainieren, erhielten von den Oltnern durchaus ein wenig Anschauungsunterricht in Sachen Eishockey-Kunst.

Der neue Leader (Spitzenreiter La Chaux-de-Fonds unterlag in Winterthur überraschend nach Penaltyschiessen) nahm das Schlusslicht aus dem Tessin nach allen Regeln der Kunst auseinander. Es war nicht mehr als ein Trainingsspiel im Januar. 9:0 lautete das Schlussresultat, 52:11 das Schussverhältnis. «Wenn wir noch etwas konsequenter gespielt hätten, wäre es für sie noch schlimmer geworden», befand der zweifache Torschütze Devin Muller.