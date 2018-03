Was haben Sie dann vor der Verlängerung dem Team gesagt?

Dass wir uns nicht vorwerfen lassen sollten, was gerade passiert ist. Was geschehen ist, ist geschehen. ‹Jetzt ist nicht die Zeit, um zu weinen. Geht raus und holt euch diesen Sieg›. Leider sprang die Scheibe auch dann nicht für uns. Wir hatten gute Minuten in der Verlängerung, hatten die Strafe gut überstanden, gute Chancen kreiert, in denen wir fast getroffen hatten. Und wenn man dann diese auslässt, wird es eng: In neun von zehn Situationen kriegt man dann das Tor – und so war es auch gekommen.

Beschreiben Sie die Stimmung nach dem Spiel in der Garderobe.

Natürlich war niemand glücklich – die Spieler nicht, wir vom Staff nicht. Aber wichtig ist, dass wir nun aus unseren Fehlern lernen. Ich habe mal ein Zitat gelesen, das mich gepackt hat: ‹Du hast nie verloren, wenn du daraus lernst.› Vielleicht war die Niederlage sogar wirksam. Und so müssen wir diese anpacken. Ich wiederhole mich gerne: Man darf nicht zu hoch fliegen und nicht zu tief fallen.

Wie schwierig ist es nun, nach einer solchen Niederlage wieder aufzustehen?

Nun, es steht 2:2. Niemand hat sich irgend einen Vorteil erspielt, vielleicht höchstens, dass das nächste Spiel in unserem Stadion ausgetragen wird. Wir gehen heute mit leeren Händen nach Hause, das ist alles. Wir werden aber alles dafür tun, wieder ein solches Heimspiel zu zeigen, wie wir das am Freitag gezeigt hatten.