Chris Bartolone, Sie hatten nach dem letzten Finalspiel gegen Rapperswil nun einige Tage frei, um den Kopf zu lüften. Was haben Sie getan?

Chris Bartolone: Ich konnte nicht loslassen, ging am Samstagmorgen ins Kleinholz in mein Büro, arbeitete an der Saisonanalyse, bereitete die vielen individuellen Gespräche mit den Spielern vor, die in diesen Tagen stattfinden sollen. Wir möchten sie so schnell wie möglich hinter uns bringen. Denn niemand, vor allem nicht nach einer schmerzhaften Niederlage, will noch über Hockey sprechen. Die Spieler wollen auch nach vorne schauen und bald mal Abstand gewinnen. Aber zuerst möchte das Team noch gemeinsam essen gehen und auch mit den Fans den Saisonabschluss feiern.

War es überhaupt möglich, in diesen Tagen zu relaxen?

Nicht wirklich. Denn wir waren so nahe dran an unserem Ziel – nur drei Siege haben gefehlt, dass ich immer wieder darüber nachgedacht habe. Ja, ich habe zwar gut und viel geschlafen, aber ich konnte mich nicht erholen.

Worüber haben Sie nachgedacht?

Ich habe schon ein bisschen versucht, zu analysieren. Nicht zwingend, was man falsch gemacht hat, aber was man vielleicht anders hätte machen können. Eine der Überlegungen war: Als Ulmer krank wurde haben wir Truttmann gebracht, der für eine ganze Weile nicht gespielt hatte und von dem man trotzdem viel erwarten konnte. Er hat auch drei gute Spiele gezeigt. Trotzdem hat das die Dynamik stark verändert. Man schaut halt auch auf solche Sachen zurück. Aber ich muss sagen: Ich bin stolz auf die Jungs, was sie erreicht haben in diesen zweieinhalb Monaten, in denen ich Headcoach sein durfte. Es hat grossen Spass gemacht.