Sie kommen aus der Wirtschaft und Politik und sind nun im emotionalen Sport angelangt. Wie gehen Sie damit um?

Ich bin ein emotionaler Mensch, das ist oft nicht einfach (lacht). Die Spieler auf dem Eis, das Staff an der Bande, sie müssen Emotionen zeigen, ihre Leistungen hängen mitunter davon ab, davon lebt ja der Sport. Aber wir im Hintergrund sollten das etwas abdämpfen und mit einer gewissen Ruhe an der Arbeit sein. Im November hatten wir neun Mal in Serie gewonnen und wir diskutierten intern darüber, ob Gustafsson der richtige Trainer ist – verrückt! Aber solche Emotionen muss man professionell abhandeln. Das ist schliesslich unser Job, wir müssen das Beste für den Klub machen.

Rapperswil verfolgt das Ziel Aufstieg ohne Wimpernzucken und strahlt dabei mit dem Businessplan im Rücken eine gewisse Arroganz aus, der Meistertitel war eine Etappe. Fehlt dem EHCO noch dieses Denken?

Man muss schon sehen: Wir sind nun mit einer fast neuen Mannschaft angetreten. Rapperswil hat das Gerüst seit dem Abstieg und hat nun drei Jahre lang auf diesen Schritt hingearbeitet. Unser Ziel ist klar, das ist definiert und werden wir auch nicht ändern. Rapperswil hat die Saison dominiert, sie haben die Tore geschossen, während wir uns mit Mühe durch die Qualifikation spielten. Man kann dann nicht einfach den Schalter komplett kippen, dass dann in den Playoffs alles funktionieren möge, das geht nicht. Ich glaube, die Mannschaft hatte mental den Peak mit dem Halbfinalsieg in Langenthal erreicht. Wir müssen nun daran arbeiten, dass dieser Peak eben erst später kommt, im Final oder in der Ligaqualifikation.