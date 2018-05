SC Fulenbach oder FC Bellach − wer gewinnt den Solothurner Cup 2018? Fulenbach ist in der laufenden Zweitliga-Meisterschaft Co-Leader mit Subingen, verfügt mit 54 Toren in 17 Spielen über die beste Offensive und hat mit Simon Affentranger den Liga-Topskorer in seinen Reihen.

Der FC Bellach auf der anderen Seite ist der Titelverteidiger, liegt aktuell auf Platz fünf in der 2. Liga und weist die statistisch zweitbeste Defensive auf − nur 20 Gegentreffer in 17 Meisterschaftsspielen.

SC Fulenbach hat einen Lauf

Der Lauf der letzten Wochen spricht für den SC Fulenbach. Dieser unterlag zwar im Direktduell Mitte April in Bellach mit 1:2. Seither feierte Fulenbach aber drei Siege − 6:2 gegen Iliria, 6:2 gegen Welschenrohr und 3:2 gegen Grenchen − und ist voll ins Meisterrennen involviert.

Beim FC Bellach dagegen ist seit dem Sieg gegen den SCF der Wurm drin. 0:1 gegen Trimbach, 3:5 gegen Iliria und zuletzt ein 1:2 beim SC Blustavia. Aufgrund dieser drei Niederlagen verloren die Bellacher den Anschluss an die Tabellenspitze.

Der Weg ins Endspiel

Im Cup ist Bellach seit Oktober 2015 ungeschlagen. In der letzten Saison gewannen die Leberberger den Final gegen den Türkischen SC Solothurn mit 1:0. Ohne grosse Probleme zog Bellach auch dieses Jahr ins Endspiel ein. Eng wars lediglich beim 4:3-Sieg in Mümliswil im Viertelfinal.

Davor schalteten die Bellacher Solettese (4. Liga) mit 10:0 sowie den FC Egerkingen (3. Liga) mit 4:0 aus. Im Halbfinal liess das Team, welches vom Duo Sandro De Cubellis und Oscar Tavoletta trainiert wird, dem FC Härkingen keine Chance (4:1).

Weit mehr Mühe bekundeten die Fulenbacher auf ihrem Weg nach Biberist: ein 2:0 gegen Kestenholz (3. Liga), 3:1 nach Verlängerung gegen Canspor (4. Liga) und ein 3:2 gegen den Ligakonkurrenten Trimbach im Viertelfinal. Dafür gewann der SCF das Halbfinal gegen den FC Iliria (2. Liga) gleich mit 6:0.

Dreimal mehr als 20 Tore

Der Fulenbacher Simon Affentranger ist momentan der beste Spieler der Solothurner 2. Liga. Der 30-jährige Offensivspieler ist prädestiniert dafür, morgen zum Matchwinner zu avancieren. Affentranger war 2014/15 mit 25 Toren Topskorer der Solothurner 2. Liga, ehe er für anderthalb Saisons in die 2. Liga inter zum FC Langenthal wechselte.

Er kehrte auf die Rückrunde 16/17 zurück und landete in dieser noch 20 Treffer. Bei dieser Marke ist er auch nach 17 Partien in der laufenden Meisterschaft bereits wieder angelangt. Am Samstag schoss er Fulenbach in Grenchen mit dem Game-Winner zum 3:2-Sieg.

Simon Affentranger macht seine Mitspieler besser

«Wir haben einige Spieler im Team, die viele Tore schiessen», relativiert er. «Ich durfte bis jetzt einfach am meisten machen.» Fabian Wyss steht bei neun Liga-Toren, Yanick Boss, Rafael Ingold sowie Kevin Lenz bei je fünf. Würde man Simon Affentrangers Tore abziehen, käme der SC Fulenbach immer noch auf 34, also eines mehr als der FC Bellach.