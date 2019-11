Der EHCO ist nicht zu bremsen: Mit Coolness zum achten Sieg in Serie

Es hätte ein Moment sein können, in welchem eine verunsicherte Mannschaft in Schwierigkeiten hätte geraten können. Dem EHC Visp gelang in der 47. Minute auf glückliche Art und Weise – Furrer traf via Bein von EHCO-Goalie Simon Rytz – der Anschlusstreffer zum 1:2. Während die Oltner zuvor Chance um Chance vergeben und es verpassten hatten, sich eine komfortablere Führung zu erkämpfen, kamen die Walliser fast aus dem Nichts zurück in die Partie. Wie würde der EHC Olten auf diesen Rückschlag reagieren?

Einziger Kritikpunkt: Die Chancenauswertung

Es spricht für den derzeit ungemein stabilen Zustand der Mannschaft, dass sie sich durch diese Unebenheit nicht von der Siegerstrasse abdrängen liess. Im Gegenteil: Die Oltner nahmen das Zepter sofort wieder in die Hand, blieben aktiv und liessen den Visper so weder Zeit noch Raum, zu einer späten Aufholjagd anzusetzen. «Jetzt sind wir endlich an dem Punkt angelangt, an welchem wir uns durch einen ungünstigen Spielverlauf nicht mehr stressen lassen», freute sich EHCO-Headcoach Fredrik Söderström über die coole Reaktion seiner Schützlinge, die den achten Meisterschaftssieg in Serie schliesslich souverän nach Hause brachten. Dion Knelsen sorgte mit einer feinen Einzelleistung in der 55. Minute für die endgültige Beruhigung des Nervenkostüms. Es passte, dass die nominell erste Sturmlinie, die zuvor im Abschluss oft gesündigt hatte und auch beim Gegentor auf dem Eis stand, für die Entscheidung besorgt war.