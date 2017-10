Nachdem mit Ryan Vesce und Stéphane Heughebaert bereits zwei Spieler im Kader des EHC Olten figurieren, deren Namen man gerne falsch auszusprechen wagt, stellt sich bei Neuzugang Jewgeni Schirjajew eher die Frage, wie sein Name korrekt geschrieben wird. Die Antwort: Es gibt nicht nur eine korrekte Schreibweise. Diese Zeitung hält an der deutschen Schreibweise fest, obwohl der russische Name auch «Evgeni Chiriaev» oder «Evguenï Chiriayev» geschrieben werden kann. (sha)