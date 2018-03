7 Minuten spielt der EHC Olten am Sonntagabend Eishockey, danach wird er passiv und verteidigt 53 Minuten lang nur noch die Zweitore-Führung.

Was im Normalfall im Eishockey auf Dauer nicht funktionieren kann, geht für einmal gut: Der EHCO rettet eine 2:1-Führung über die Schlusssirene.

Devin Muller: «Mer wänd eifach die huere Sieg»

«Unser Ziel war, nicht in Rückstand zu geraten, vor allem auswärts nicht. Wir waren dann raus gegangen und gingen früh 2:0 in Führung. Das hatte uns sicher geholfen. Aber vielleicht wollten wir dann zu viel die Führung verteidigen statt einfach weiterzuspielen. Das hat uns beinahe den Sieg gekostet. Aber das lässt sich nun einfach sagen. Wir haben gewonnen und das ist das Wichtigste», sagte der 2:0-Torschütze Devin Muller, dem ganz offensichtlich egal ist, wie der EHCO-Sieg zustande kam: «Mer wänd eifach die huere Sieg», sagte er ganz unverblümt und ergänzte wohlwissend: «Es ist eine lange Serie, ob wir uns zum Sieg zittern müssen, spielt keine Rolle. Nun holen wir den nächsten Sieg und dann ist die Welt in Ordnung.» Das Unerklärliche im Sport – man muss es manchmal einfach so stehen lassen.