Was haben Sie der Mannschaft gesagt, als sie 0:2 zurücklagen?

Ich kann Ihnen nicht sagen, was ich der Mannschaft in der ersten Pause gesagt habe, aber es waren keine netten Worte. Wir müssen lernen, dass man trotz 3:1-Führung in einer Serie hart arbeiten muss für einen Sieg, dass man seine Arbeit machen muss, um zum Sieg zu kommen. Und vor allem auch gegen Langenthal, das nicht irgend ein Team ist, sondern zur absoluten Spitze gehört. Ich erwarte in solchen Spielen vollsten Einsatz. Es gibt kein Larifari trotz 3:1-Führung in der Serie.

Der Finaleinzug ist auch Ihr Verdienst. Wie haben Sie aus 22 Einzelkämpfern innert weniger Wochen eine Mannschaft geformt?

Es ist die positive Stimmung, die man vorlebt und vermittelt. Und Disziplin auf und neben dem Eis. Und die Konsequenzen, die jeder trägt, wenn er seine Leistungen nicht abruft. Wir haben sechs Linien, die spielen können. Wer seine Leistung nicht abruft, spielt nicht. Jeder weiss, dass man Fehler machen darf. Doch wichtig ist, dass man daraus lernt. Diese Attitüden haben das Team gepusht und an ihr Limit geführt.

Das klingt nach einem gar einfachen Rezept.

Wissen Sie: Es ist eine neue Generation von Eishockeyspielern. Ein Trainer muss eine harte Linie haben, braucht aber auch die Fähigkeiten, mit den Spielern sprechen zu können. Man muss hinter dem Spieler auch den Menschen kennen. Glücklicherweise für mich habe ich sie schon als Assistenten kennen gelernt. Ich vertraue dem Prinzip der «drei T’s»: Trust, Teach, Talk (Vertrauen, Lehren, Sprechen). Und die Spieler schätzen das und sie wissen: Meine Türe ist offen, sie sind jederzeit willkommen.

Wohin führt die EHCO-Reise noch?

Wir werden sehen (schmunzelt).