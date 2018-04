Eine Woche nach dem Saisonende beschloss der EHC Olten, an Trainer Chris Bartolone festzuhalten. Der 48-jährige Italo-Kanadier stiess vor zwei Jahren als Assistent zu Olten, übernahm Anfang Februar das Kommando vom freigestellten Bengt-Ake Gustafsson und führte die Oltner daraufhin in den Playoff-Final der Swiss League. Bartolone erhielt einen Einjahresvertrag.

Marc Grieder (33) beendet seine Karriere und wird neuer Sportchef in Olten. Ausserdem erklärte auch Remo Hirt (32) den Rücktritt. Hirt absolvierte seine gesamte Profikarriere in Olten und bestritt für die Solothurner 658 Partien. Lukas Haas (30), schon seit Februar in Olten unter Vertrag, wurde von den SCL Tigers definitiv übernommen (bis 2020).