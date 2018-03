Der EHCO tat sich in der Folge jedoch schwer, den positiven Start mit Schwung zu nutzen. Es dauerte bis auf den erfolgreichen ersten Torschuss geschlagene acht Minuten, um sich ein erstes Mal im gegnerischen Drittel festsetzen zu können.

Das Spiel nahm denn auch erst im Mittelabschnitt so richtig Fahrt auf, als die Partie von beiden Seiten offener gestaltet wurde. Rapperswil, ungemein schnell in der Angriffsauslösung, deckte abermals die Defizite in der Oltner Verteidigung schamlos auf, scheiterte aber immer wieder am grossartig aufspielenden EHCO-Torhüter Matthias Mischler, der nach seiner Auswechslung im ersten Spiel nun zum Oltner Mann des Spiels wurde.

Olten vermochte aber genauso wie die Lakers vereinzelte gefährliche Nadelstiche setzen, als man im Mitteldrittel das Spieldiktat für eine Weile komplett in die Hand nahm und rund um Spielhälfte Chancen im Minutentakt verzeichnete: Horansky (25.), McClement (27.), Zanatta (29.) oder auch Barbero (30.) hatten hochkarätige Möglichkeiten ausgelassen. Der EHCO verpasste es in dieser aufbäumenden Phase, mit einem 2:0 für eine etwas gelassenere Stimmung zu sorgen.