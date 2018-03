Und dennoch nahm die letzte Konsequenz minütlich stärker ab. Mal rutschte eine Scheibe über die Schaufel, mal ging die letzte Überzeugung eines Schusses auf halber Strecke verloren. Die Verunsicherung aus der Qualifikation scheint noch im einen oder anderen Hinterkopf der EHCO-Spieler zu sein.

«Wir wissen, dass es manchmal nicht viel braucht, dass wir wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Aber gerade so schnell sind wir auch wieder da», sagt Marc Grieder, Oltens erfahrene Leaderfigur: «Wir müssen in diesen Situationen noch konstanter werden. Uns auf unsere Leistung konzentrieren und einfach weiter hart arbeiten. Irgendwann wird man dafür belohnt.»

Das leise Lob an den Gegner

Es brauchte wenig und doch so viel für den Erfolg: MacGregor Sharps hart erarbeiteter 1:3-Treffer liess das Feuer im Kleinholz wieder entfachen, den Glauben an das Unmögliche zurückzubringen. «Nach diesem Tor waren auch die Zuschauer da und haben uns zum Ausgleich getragen. Manchmal führt das eine zum anderen», so Bucher. Der Rest ist bekannt. Eine Achterbahnfahrt, die an die Nerven geht.