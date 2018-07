Nun feiert der 22-Jährige in den kommenden Tagen einen weiteren Meilenstein – eine Premiere, die es in sich hat: Erstmals in seiner Karriere wird Max Studer am Wochenende vom 27. bis 29. Juli in der kanadischen Metropole Edmonton am Kurzdistanz-Triathlon auf höchst möglicher Stufe, der World Series, teilnehmen – am Freitag im Einzel, am Samstag womöglich im Teamevent mit der Schweizer Nationalmannschaft.

Deshalb musste er den geplanten Start an der Triathlon-EM in Tartu (Estland) platzen lassen. «Ich freue mich riesig. Dass ich mich mit den Weltbesten in Edmonton messen darf, zeigt mir auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin», sagt der Kestenholzer, der dank einer Absage im Schweizer Team zum Handkuss eines Startlistenplatzes kam.

Max Studers Nomination gilt als Überraschung, kann aber auch als Zeichen des Durchbruchs gewertet werden. Mit einem guten Resultat in Edmonton kann sich Studer für die Qualifikationswettkämpfe im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio ins Rennen bringen. «Es bietet mir eine grosse Chance, die ich nutzen will», ist er sich bewusst.

Das Positive: Der Schauplatz Edmonton ist für Studer kein Neuland. Bereits im Jahr 2014 nahm er als Junior beim Nachwuchsevent in Edmonton teil und konnte mit Platz 13 wertvolle Erfahrungen sammeln.