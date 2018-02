Der EHC Olten erhält Verstärkung für die am Sonntag beginnenden Playoffs: Alban Rexha, der auf die kommende Saison zu den Dreitannenstädtern hätte wechseln sollen, stösst nun bereits per sofort zum Team.

Rexha war beim EHC Chur in der MySports League die Teamstütze schlechthin. Weil sich die Bünder in der Abstiegsrunde nun am vergangenen Wochenende den Ligaerhalt sicherten, bekam Rexha die sofortige Freigabe.

Er bestreitet mit dem EHCO sogleich das Trainingscamp in Schaffhausen, das von heute Dienstag bis Donnerstag stattfindet.

Derweil wird im Hintergrund weiter an einer sofortigen Verpflichtung eines dritten Ausländers gearbeitet. Klar ist: Es soll sich nicht um einen ligainternen Spieler handeln. (sha)