Das Rennen um den Titel als Torschützenkönig ist noch offen – und eng. An der Spitze duellieren sich Guillaume Hoarau und Albian Ajeti, die morgen aufeinandertreffen. Basels Ajeti will diesen einen Titel nicht auch noch YB überlassen und strebt die Nachfolge von Seydou Doumbia (letztes Jahr FCB) an.