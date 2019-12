Visp - Olten 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

3199 Zuschauer. - SR Gäumann/Potocan, Betschart/Baumgartner. - Tore: 1. (0:44) Schwarzenbach 0:1. 11. Sartori (Chiriaev/Powerplaytor) 0:2. 19. Nunn (Weder, Knelsen) 0:3. 25. Philipp Rytz (Knelsen, Rouiller) 0:4. 29. Dolana (Josephs, Wiedmer/Powerplaytor) 1:4. 50. Knelsen (Nunn, Philipp Rytz/Powerplaytor) 1:5. - Strafen: 5mal 2 plus 5 Minuten (Riatsch) plus Spieldauer (Riatsch) gegen Visp, 6mal 2 plus 5 Minuten (Sartori) plus Spieldauer (Sartori) gegen Olten.