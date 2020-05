Sogar Roger Schawinski spricht darüber: Warum das Sixpack das Accessoire der Coronakrise ist

Werden wir den bald 75-jährigen Medienpionier in Kürze mit gestählten Bauchmuskeln sehen? Wohl eher nicht. «Das war ein Witz», sagt Schawinski, angesprochen auf sein forsches Fitnessvorhaben. Er stemme zwar Gewichte, mache Liegestütze und schwitze auf dem Stepper. Aber sich in seinem Alter noch ein Sixpack anzutrainieren – das sei dann doch ein «impossible dream».

Schawinski mag für sich selbst den Daumen nach unten zeigen. Dass er übers Sixpack spricht, ist jedoch kein Zufall. Definierte Bauchmuskeln haben einen hohen ästhetischen Wert und gelten im Körperkult als Nonplusultra, vor allem unter Männern, immer häufiger auch bei Frauen. Der Vorteil: Auch ohne schwere Gewichte lässt sich am Sixpack feilen. Das macht es gewissermassen zum perfekten Corona-Accessoire.

In der Badi sieht man, wer trainiert hat und wer nicht

Ohnehin fügt es sich ein in eine Zeit, in der viele Schweizer die Lust entdeckt haben, mehr für ihren Körper zu tun als nur das Nötigste. An Bilder von gut besuchten Vitaparcours, joggende Städter und Homefitness-Videos auf Instagram haben wir uns in den vergangenen beiden Monaten gewöhnt. Die Coronakrise löst scheinbar einen Effekt aus, wie es ihn normalerweise nur zum Jahreswechsel gibt: Auf einmal werden wieder gute Vorsätze gemacht.

Woran liegt das? Sportarzt Roman Gähwiler ortet verschiedene Faktoren. «Man hat jetzt mehr Zeit für sich und die Leute spüren, wie ungesund es auf Dauer sein kann, wenn man zu viel daheim rumsitzt.» Eine Rolle spiele sicher auch das schöne Wetter, das nach draussen lockt, meint Gähwiler. Bis zum Sommer ist es nicht mehr weit, vielen sei es da besonders wichtig, dass sie sich im besten Licht präsentieren könnten. «In der Badi hat man die Chance zu zeigen, für was man trainiert hat.» Ob die Schwimmbäder wirklich in gewohnter Art offen haben werden, ist noch unklar. «Aber», so Gähwiler, «man will ja auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.»

Und da gehört eben auch ein definierter Bauch dazu. Mit dem nötigen Aufwand und den richtigen Übungen könne grundsätzlich jeder seine Bauchmuskeln trainieren, sagt Alexander Baumgartner, Sportphysiotherapeut aus Aarau. «Ob die Muskeln dann auch sichtbar sind, wird durch den Anteil des Fettgewebes mitbestimmt, das darüberliegt.» Das bedeutet: Neben dem Bauchmuskeltraining muss man für ein erkennbares Sixpack unter Umständen auch abnehmen und sein Bauchfett reduzieren.

Ungesunde Alternativen für Ungeduldige

Nur gut zu trainieren, reicht also nicht, auch gut essen sollte man. Barbara Harisberger ist Ernährungsberaterin im Haus des Sports in Ittigen bei Bern. Bei Harisberger melden sich Spitzenathleten, Menschen mit Krankheitsbildern und Hobbysportler mit unterschiedlichen Anliegen und Interessen. In aller Regelmässigkeit stellen Klienten ihr dieselbe Frage: Wie muss ich essen, damit ich ein Sixpack bekomme?