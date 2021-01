So hat sich der Sport wegen der Pandemie verändert: Laufschuhe und Velos sind der Renner

Laufschuhe gehen über den Ladentisch wie warme Weggli, wie eine Umfrage unter Sportartikelherstellern zeigt. «Wir können sicher sagen, dass in diesem Jahr alles, was auf Individualsport abzielt – und vorzugsweise draussen stattfinden kann – sehr stark gefragt ist», bilanziert etwa die Migros mit ihrem Geschäft SportXX.

Weniger gut im abgelaufenen Jahr lief dafür das Geschäft bei den Teamsportarten – allen voran im Fussball. Kurz vor dem Rückrundenstart der Amateure im Frühling kam der Lockdown, die Meisterschaft wurde abgebrochen. Auch die verschobene Europameisterschaft hatte ihren Einfluss, sagt Bundeli. «Dadurch konnten wir nicht vom üblichen Fussball-Boom profitieren.» Ebenfalls zurückgegangen sind die Verkäufe von anderen Teamsportarten wie Unihockey, Volleyball oder Handball.

Ein spezieller Hula-Hoop-Ring für das Heimfitness

«Bleibt zu Hause»: An diesen Spruch mussten wir uns in diesem Jahr gewöhnen. Viele Bewegungsfreudige machten aus dieser Aufforderung eine Tugend. Sie schafften sich zu Hause Fitnessgeräte an – und verlegten das Fitnesszentrum in die eigene Stube. Ob Hanteln, Yogamatten, Gymnastikbälle oder grosse Fitnessgeräte: Alles findet ihre Käufer. «Es funktioniert auch gut, Fitnessgeräte zu vermieten anstatt zu verkaufen», sagt Intersport-CEO Bundeli.

Besonders überraschend sind auch Spezialgeräte: Da ist der Hula-Hoop-Reifen mit integriertem Gewicht. Dort ist der Fitnessspiegel, der als virtueller Fitnesscoach fungiert. Bundeli: «Solche Geräte verkaufen sich sehr gut.»

Langlaufski ersetzen Alpin-Ski finanziell nicht

Auch beim Wintersport zeigt sich: Individualsportarten wurden durch die Einschränkungen beliebter. Schneeschuhe verkaufen sich genauso wie Langlauf-Ski besser als in anderen Jahren. «Aber es fällt auch auf, dass weniger Alpin-Ski verkauft werden», sagt Bundeli. Die Verkäufe von Langlauf-Ski können die fehlenden Alpin-Ski-Verkäufe nicht kompensieren.

Insgesamt gilt jedoch zu bilanzieren: Der Verkauf von Sportartikeln hält sich ungefähr die Waage – obwohl sich die Nachfrage nach den einzelnen Produkten deutlich verändert hat.