Premiere Der Brite Dave Ryding lernte das Skifahren auf Matten – jetzt ist er Kitzbühel-Sieger Als erster Brite gewinnt Dave Ryding ein Weltcuprennen. Als Kind schaute er Skirennen im Fernsehen und sagte zu seinem Vater: «Das will ich auch.» Also übte er zwei Jahre auf Matten, um es zu beweisen.

Der strahlende Sieger Dave Ryding (Mitte), flankiert von Lucas Braathen und Henirk Kristoffersen. Giovanni Auletta / AP

Als Dave Ryding ins Ziel kommt und sieht, dass er in Führung liegt, lässt er «alle Emotionen raus», wie er später sagt. Nach drei schwachen Rennen mit zwei Ausfällen würde er im Slalom von Kitzbühel mindestens Sechster werden, so viel ist schon klar. Also kniet er sich hin und küsst den Schnee.

Marco Trovati / AP

Wie historisch dieser Tag noch werden würde, ahnt Ryding da noch nicht.

Nach Ryding startet Marc Rochat, der beste Schweizer nach dem ersten Durchgang, und fällt zurück. Achter würde er am Ende sein, direkt hinter Loïc Meillard. Sieben Schweizer (!) erreichten den zweiten Lauf, aber nur drei das Ziel. Neben Rochat und Meillard ist es Luca Aerni auf Rang 13.

Ryding wurde älter, doch der Traum blieb bestehen

Dann beginnt der Wahnsinn. Vier stehen noch oben. Giuliano Razzoli, der Italiener, der in Wengen Dritter wurde, scheidet aus. Sebastian Foss Solevag, der amtierende Slalomweltmeister aus Norwegen, ebenso.

Clément Noël, der Franzose, der in Val d'Isère so überzeugend gewann, rutscht weg. Er rettet sich zwar ins Ziel, wird aber nur 15. Alex Vinatzer, der Führende nach dem ersten Lauf, patzt ebenfalls. Der Italiener wird 18.

Und so steht Dave Ryding also da und weiss nicht, was er sagen soll. «Mir fehlen die Worte, obwohl ich sonst immer etwas zu sagen habe. Aber ich bin leer, alle Emotionen habe ich zuvor schon rausgelassen. Unglaublich.»

Dave Ryding mit seiner Trophäe. Giovanni Auletta / AP

Als erster Brite überhaupt gewinnt Ryding ein Weltcuprennen. Er sagt:

«Ich weiss auch nicht, was gerade passiert. Man sollte nie aufhören zu träumen. Ich bin schon 35. Und jetzt das.»

2017 fuhr der Mann aus Bretherton in der Grafschaft Lancashire im Nordwesten Englands ebenfalls in Kitzbühel zum ersten Mal auf das Podest. Als erst zweiter Brite in der Weltcupgeschichte. 2019 wurde er in einem City-Event Zweiter, vor einem Jahr in Adelboden im Slalom Dritter.

Das Skifahren hat Ryding auf Matten gelernt. Schnee gibt es bei ihm zu Hause nicht. «Mein Vater hat mir versprochen, dass er mich mit auf echten Schnee nimmt, sobald ich die Grundlagen beherrsche», sagte er 2017. Sechs war er, als er sich erstmals auf die Matten wagte. Zwei Jahre später fuhr er in Frankreich erstmals auf Schnee. «Mein Traum war es, irgendwann im Weltcup zu fahren und zu den besten 30 zu gehören.»

Ryding leidet mit und macht Mut

Jetzt ist er Weltcupsieger. Ryding sagt: «Mir tut es leid für Alex Vinatzer. Ich war auch schon einmal Erster nach dem ersten Lauf und schaffte es nicht. Aber Alex ist jung, erst 22. Er hat sicher noch 150 Slaloms, um es besser zu machen. Ich bin 35, ein alter Mann. Was soll ich sagen, es ist unglaublich.»

Zweiter wurde der Norweger Lucas Braathen, der vor einer Woche in Wengen von Zwischenrang 29 sensationell zum Sieg fuhr. Auf Rang drei klassierte sich in Kitzbühel Braathens Landsmann Henrik Kristoffersen.