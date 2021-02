Skispringen «Schon krass, wie im Skispringen kleine Änderungen grosse Wirkung zeigen»: Simon Ammann und sein Keil der Hoffnung Simon Ammann hat zurück in die Spur gefunden, nachdem er zu Beginn der Saison der Konkurrenz weit hinterher flog. Dass der 39-Jährige nun plötzlich wieder Top-20-Ergebnisse abliefert, hat mit einem materialtechnischen Kniff zu tun. Von einem Exploit an der WM von kommender Woche wagt er aber nicht zu träumen.

Simon Ammann, am vergangenen Wochenende unterwegs im polnischen Zakopane: Inzwischen setzt auch er wieder auf einen klassischen Keil - gut zu sehen im Fersenbereich. Freshfocus / Adam Nurkiewicz

Es war ein Saisonstart zum Abwinken, ja zum Aufhören sogar. Simon Ammann qualifizierte sich in den ersten zehn Springen nie für einen zweiten Durchgang, drohte gar die Ski-WM zu verpassen, die in zehn Tagen beginnt. Der Toggenburger sagt rückblickend:

«An einem so toten Punkt war ich noch nie in meiner Karriere.»

Umso grösser ist nun die Erleichterung. Nach einer dreiwöchigen Weltcup-Pause und einem Abstecher in den zweitklassigen Intercontinental-Cup im Januar gelangen ihm in Willingen ein 12. und ein 9. Rang, und auch danach in Klingenthal und Zakopane sprang er in die Weltcup-Punkte. Die WM kann kommen.

Neunter Platz! Die Rückkehr des Simon Ammann in Willingen vor drei Wochen. Reichert/Freshfocus / NordicFocus

Der Keil stabilisiert den Flug - erschwert aber die Landung

«Es ist schon krass, wie im Skispringen kleine Änderungen grosse Wirkung zeigen. Da machst du einen richtigen Material-Entscheid, und schon fliegst du wieder viel weiter», sagt Ammann. Und:

«Oft ist es einfach Zufall und Glückssache, ob du den Kern des Problems findest.»

Der richtige Entscheid war, nach der Vierschanzentournee auf die Skiflug-WM in Planica zu verzichten und im Intercontinental-Cup zu starten. Dort hatte Ammann Zeit, eine neuerliche Veränderung an seinem Bindungs- und Schuhsystem vorzunehmen. Konkret ging es um den Schaumstoff-Keil, den sich die Skispringer an der Ferse in den Schuh stecken, damit sich die Ski nach dem Absprung schlagartig in der richtigen Position stabilisieren. Die FIS reglementierte zuletzt die Grösse dieses Keils, da man davon ausging, dass zu grosse und zu asymmetrisch präparierte Keile die Landung entscheidend erschwerten und somit auch ein Grund für die Zunahme von Kreuzbandrissen waren.

Ammann hatte diesen Keil in den vergangenen Jahren zurückhaltend eingesetzt, beziehungsweise in abgeschwächter Form in seinem über die Jahre entwickelten Carbonschuh integriert, ist nun aber wieder zu den herkömmlichen, von den meisten anderen getragenen Keilen zurückgekehrt. Was sich auszahlte. «Ich war mir nicht sicher, ob mich das weiter bringen würde.» Er merkte aber schnell: Das Flugsystem wurde stabiler.

Skispringen, Prüfungen, Krankheit auskurieren

Es war eine Materialentwicklung und -umgewöhnung, für die man eigentlich mehr Zeit brauche, als er sie hatte, sagt Ammann. «Da habe ich von meiner Erfahrung profitiert.» An einer Sache habe er jedenfalls nie gezweifelt: An der Qualität des seines Trainings, an seiner Schnellkraft und der körperlichen Form.

Ob die Anpassungen Ammann bald noch weiter nach vorne tragen könnten, kann er nicht abschätzen. Er ist aber zuversichtlich, weil er auch bei den jüngsten erfolgreichen Sprüngen noch Luft nach oben sieht. Er sei weiter in einer Versuchsphase, mit jedem Sprung reiften neue Erkenntnisse. Was zudem für einen weiteren Aufwärtstrend spricht: In den vergangenen Wochen legte der Toggenburger neben dem Skispringen mehrere Prüfungen an der Uni St. Gallen ab, war danach einige Tage krank im Januar. «Von der Frische her ist sicher noch mehr möglich.» Von Corona hingegen ist Ammann bisher verschont geblieben - alle drei Tage unterziehen sich die Weltcupspringer einem Test.

WM-Hauptprobe in Rumänien

Trotz aufsteigenden Tendenzen: Noch will Ammann nicht von einem möglichen WM-Exploit reden. Zunächst konzentriert er sich auf den Weltcup im rumänischen Rasnov, wo er ab morgen seinen letzten WM-Schliff holen will, bevor es kommende Woche nach Oberstdorf geht.