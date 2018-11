Für Mauro Caviezel, tags zuvor in der Abfahrt nur enttäuschender 24. geworden, war es persönlich die zweite Top-3-Klassierung auf oberster Stufe. Im März 2017 hatte sich der 30-jährige Bündner beim Weltcup-Finale in Aspen im Super-G ebenfalls im 3. Rang klassiert. Zu seinem ersten Sieg fehlten ihm in Lake Louise nur 0,21 Sekunden.

Beat Feuz belegte nach 30 gestarteten Fahrern mit knapp einer Sekunde Rückstand auf Kjetil Jansrud den 10. Platz. Carlo Janka zeigte als 14. ein Rennen, welches ihm für den Winter mit den Weltmeisterschaften im schwedischen Are im Februar Zuversicht geben dürfte.

22. Weltcupsieg von Jansrud

Der Super-G-Sieg auf der Piste im Banff National Park ging wie im Vorjahr an Kjetil Jansrud. Der 33-jährige Norweger, der sich mit 0,14 Sekunden Vorsprung vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr durchsetzte, gewann sein 22. Weltcup-Rennen.