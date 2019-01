Der Sieg ging wie schon in der Vorwoche in Wengen an den Franzosen Clément Noël, der nach dem ersten Lauf noch 12 Hundertstel hinter Zenhäusern auf Platz 2 gelegen hatte. Noël siegte 0,29 Sekunden vor dem Österreicher Marcel Hirscher. Dritter wurde mit Alexis Pinturault ein weiterer Franzose.

Erstmals in seiner Karriere hatte Ramon Zenhäusern nach dem ersten Lauf eines Weltcup-Slaloms das Klassement angeführt. Doch der zweite Durchgang gelang dem 26-jährigen Visper nicht mehr so gut wie der erste. Es schlichen sich einige Hacker in die Fahrt des Olympia-Zweiten.

So verpasste Zenhäusern einerseits einen historischen Sieg. Es wäre in Kitzbühel der erst zweite eines Schweizers gewesen - nach Dumeng Giovanoli vor 51 Jahren. Aber auch den Platz auf dem Podium musste Zenhäusern den anderen überlassen. Erst ein einziges Mal, im März des Vorwinters, hat es der Zwei-Meter-Mann als Dritter in Kranjska Gora in die Top 3 geschafft.

Der Sieg ging an den wie Zenhäusern grossgewachsenen Clément Noël. Der erst 21-jährige Franzose doppelte nach seinem Erfolg in Wengen gleich nach. Letzten Winter war er ebenfalls in Kitzbühel als Achter erstmals in die Top 10 gefahren. Hirscher realisierte im zweiten Lauf souveräne Bestzeit. Der Topfavorit hatte bereits im ersten Durchgang zuviel Zeit eingebüsst. Als Neunter lag er bei Halbzeit 88 Hundertstel hinter Zenhäusern.

Daniel Yule, der Vorjahres-Dritte in Kitzbühel, belegte Platz 18. Der 23-jährige Bündner Sandro Simonet, mit Nummer 45 gestartet und Zehnter bei Halbzeit, fiel nach einem schweren Paatzer auf Platz 25 zurück. Loïc Meillard schied im zweiten Lauf aus.